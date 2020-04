A la date du 8 avril on enregistre 29 nouveaux cas confirmés, (23 à Ouaga, 3 à Bobo,2 à Gorom Gorom et un à Dedougou) 12 guérisons un décès, 273 cas sous traitement. Au total 443 cas confirmés dont 163 femmes et 280 hommes depuis le 9 mars 2020.