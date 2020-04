Chers frères et sœurs chrétiens du Burkina Faso,

Ce dimanche 12 avril 2020, nous célébrons Pâques, la Résurrection du Christ.

L’Union pour le Progrès et le Changement (UPC) souhaite à chacun de vous une bonne fête pascale, et invoque des bénédictions sur vous et vos familles.

Pâques est célébrée cette année dans un monde en crise humanitaire grave à cause de la Covid-19. Un lourd silence règne dans le monde; le doute du lendemain, la peur et la terreur ont envahi nos cœurs.

Mais, avec la Résurrection, ayons foi que nous renaîtrons de nos douleurs et de nos épreuves.

Chers frères et sœurs,

Au Burkina Faso, nous célébrons Pâques dans un double drame: celui du terrorisme qui ne cesse d’arracher des vies, et celui de la maladie à Coronavirus.

Notre prière pascale est que le Seigneur, par Sa victoire sur la mort, aide le Burkina Faso à vaincre la maladie, la terreur, la peur et le désespoir.

Pâques est célébrée de l’intérieur, comme le recommandent cette année les responsables d’églises. Que chacun de vous trouve en lui-même, en son prochain déplacé interne, démuni ou malade, le ressuscité annonçant la bonne nouvelle de la Vie et de l’Amour!

Bonne fête de Pâques à toutes et à tous !

Ouagadougou, le 11 avril 2020

Pour le Bureau politique national de l’UPC,

Le Vice-président chargé des valeurs sociétales, des cultes et de la Réconciliation nationale

Son Excellence le Poé Naaba TANGA