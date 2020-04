Lutte contre le COVID-19 : du matériel de protection pour la commune de Ziniaré

Le Projet de renforcement de la gestion communale des déchets solides dans quatre villes secondaires du Burkina (PRGC/DS) a procédé, le jeudi 16 avril 2020 à Ziniaré, à une remise de kits d’hygiène et de matériel de protection contre la prévention du COVID-19. Ce matériel a pour objectif de contribuer à la lutte contre la propagation du coronavirus dans la commune de Ziniaré.

Dans le but d’apporter sa contribution à la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus dans les communes bénéficiaires, le Projet de renforcement de la gestion communale des déchets solides dans quatre villes secondaires du Burkina (PRGC/DS) a décidé de leur doter de matériel. En rappel, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il était prévu dans chaque commune bénéficiaire, une semaine communale d’assainissement. Mais au regard du contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus, les ressources allouées à cette activité ont été reconverties en achat de matériel en vue de lutter contre le COVID-19.

En effet, la chargée de suivi-évaluation du projet, Mariam Sorgho, a expliqué que: «Cette remise a été possible grâce aux partenaires qui ont accepté de reconvertir le financement alloué aux activités de la semaine communale d’assainissement en achat de matériel pour lutter contre la pandémie du COVID-19 au vu de l’urgence de la situation ». C’est dans cette dynamique que le projet a acheté du matériels au profit de chacune des communes bénéficiaires dont la commune de Ziniaré. Ainsi, la commune a bénéficié de matériel composé de : dispositifs de lave-mains, masques chirurgicaux, masques à usage multiple, blouses/combinaisons, gants médicaux, gants à usage multiple, bottes de sécurité, savon en boule, eau de javel, solution hydroalcoolique.

Le coût total de ce matériel est estimé à 2 248 500 FCFA. A la remise du matériel, le maire de la commune de Ziniaré, Pascal Compaoré a tenu à remercier le CEAS Burkina qui a fait ce plaidoyer technique auprès des partenaires du Nord pour que leur souhait de reconvertir le montant alloué à la semaine communale d’assainissement pour l’acquisition de ce matériel soit effectif.

M. Compaoré a ensuite précisé que : « Ce matériel sera destiné à trois types d’acteurs dont les premiers acteurs sont les associations de collecte des déchets qui sont au nombre de six. Le deuxième acteur, c’est l’équipe d’intervention rapide du district sanitaire de Ziniaré que nous allons accompagner et le troisième acteur, la mairie. Chaque type d’acteur va recevoir plusieurs matériels spécifiques qui lui seront destinés. C’est pour dire que le besoin est réel et ce geste répond aux activités du plan communal de riposte contre la pandémie du coronavirus qui est en marche ». Pour le maire, Pascal Compaoré, ce matériel va contribuer à renforcer la lutte contre la transmission du coronavirus et pour plus de résultats.

Il n’a pas manqué d’inviter tous les acteurs et surtout les partenaires à répondre à leur appel à la solidarité. Projet mutualisé, le Projet de renforcement de la gestion communale des déchets solides dans quatre villes secondaires du Burkina (PRGC/DS) couvre les communes de Banfora, de Boussé, de Kaya et de Ziniaré. Il est financé à travers des partenaires du Nord dont ceux de la commune de Ziniaré sont : la région Nouvelle Aquitaine en France, Evolis 23 et à Syded 87. C’est grâce donc à ses partenaires financiers du Nord que ce matériel a été acquis au profit de la commune de Ziniaré. La mise en œuvre technique de ce projet dans les quatre communes est assurée par l’association Centre écologique Albert Schweitzer du Burkina Faso (CEAS Burkina).

Abdias Cyprien SAWADOGO