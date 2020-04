Sécurisation foncière rurale au Centre- Nord et au Plateau central : La loi portant régime foncier rural expliquée à des acteurs

L’ONG Action pour la promotion des initiatives locales (APIL) a organisé, le mardi 29 avril 2020 à Ziniaré, une session de formation au profit de ses cadres et agents techniques. L’objectif était de renforcer les connaissances des participants sur la loi 034 portant régime foncier rural au Burkina Faso.

Au regard de la recrudescence des conflits fonciers et leurs conséquences

multiples et multiformes dans notre pays, l’ONG Action pour la promotion des initiatives locales (APIL) entend apporter sa contribution à la sécurisation foncière dans sa zone d’intervention que sont les régions du Centre-Nord et du Plateau central.

C’est dans cette dynamique, qu’elle a organisé une session de formation sur la loi 034 portant régime foncier rural au Burkina Faso, au profit de ses cadres et ses agents techniques. « En effet, cette loi a été adoptée depuis 2009 mais force est de constater qu’elle a des difficultés à être comprise et même à être vulgarisée sur le terrain. Dans ce contexte, est-ce que les communautés avec lesquelles nous travaillons savent qu’il y a un processus qui permet à chaque propriétaire terrien d’avoir un acte de propriété de ses terres.

C’est pourquoi, nous avons organisé cette session de renforcement des capacités de nos cadres et agents techniques afin qu’ils puissent porter la bonne information dans les villages de notre zone d’intervention que sont les régions du Centre-Nord et du Plateau central », a justifié le coordonnateur général de l’ONG APIL, Abdoulaye Ouédraogo.

« Depuis la création de l’ONG APIL, nous travaillons avec les communautés rurales dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de l’agroforesterie qui sont en lien avec la terre. Mais nous assistons depuis ces dix dernières années à beaucoup de difficultés et de conflits liés à la gestion de la terre. Pour ce faire, nous cherchons toujours des moyens pour être à l’intersection entre des personnes pour les aider à ce que la cohabitation soit la plus pacifique possible.

De ce fait, nous avons estimé que la sécurisation foncière devient un impératif au sein des communautés », a-t-il poursuivi.

« Et comme vous le savez, l’ONG APIL finance des investissements au niveau rural, gère des périmètres maraîchers et aide à l’aménagement des terres. Du côté environnemental, nous fournissons des plants afin que les communautés puissent régénérer leurs terres. Si investir sur la terre est signe de propriété, il faut se poser véritablement la question de savoir si nos investissements ne seront pas des leviers de conflits au sein des communautés.

C’est pourquoi, nous avons demandé au service en charge de l’agriculture de nous accompagner pour que nous pussions outiller nos agents techniques, ceux qui sont en lien avec ces communautés, pour qu’ils s’approprient le contenu de la loi 034 portant régime foncier rural au Burkina Faso », a ajouté M. Ouédraogo.

Ce sont en effet, vingt-deux cadres, agents techniques et animateurs qui ont pris part à cette session de formation pour parcourir et mieux s’imprégner le contenu de cette loi afin de voir pratiquement comment ils pourront aider les communautés à s’en approprier. Cette session a été animée par Hamidou Sombié et François de Salles Zida de la Direction régionale en charge de l’agriculture du Plateau central.

« A l’issue de cette session de formation, nos attentes vis-à-vis des agents, c’est qu’ils aient une bonne compréhension du champ d’application de la loi 034 afin de bien l’expliquer aux producteurs et de les aider à amorcer le processus de validation de leurs terres conformément à cette loi », a conclu le coordonnateur de l’ONG APIL, Abdoulaye Ouédraogo. Cette session de formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2030 de l’ONG APIL avec l’appui financier de son partenaire Both Ends.

Abdias Cyprien SAWADOGO