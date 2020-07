Université Norbert Zongo : Échanges houleux entre le président et les étudiants

Le président de l’Université Norbert Zongo a échangé, ce lundi 20 juillet 2020, avec les étudiants sur la reprise des activités pédagogiques et des points de leur plateforme revendicative.

Les sessions de rattrapage reprendront, demain mardi 21 juillet au sein du campus du Koudougou, du fait de la suspension du mot d’ordre de grève du SYNADEC, le Syndicat national autonome des enseignants-chercheurs. L’information a été donnée, ce lundi, au cours d’une rencontre entre le président de l’Université Norbert Zongo (UNZ), Pr Frédéric Ouattara et des étudiants. A travers plusieurs plateformes revendicatives, les étudiants ont, à deux reprises (30 juin et 9 juillet), manifesté pour réclamer la « reprise normale des activités académiques et pédagogiques », la construction d’infrastructures, le rétablissement de la double inscription, l’augmentation du nombre de plats au restaurant… A ces points, le président de l’UNZ a informé de la reprogrammation des cours, des évaluations et des délibérations en souffrance. « Les activités vont se poursuivre correctement », a-t-il affirmé. Pour ce qui est des infrastructures, il a noté l’érection en cours d’amphithéâtres, de laboratoires, d’une bibliothèque moderne, d’installations d’équipements solaires, d’une connexion internet haut débit…Quand au non-contingentement des copies lors des évaluations, Pr Ouattara a indiqué qu’il s’agit d’une mesure visant à assainir le milieu, à rendre les diplômes crédibles, car de nombreux étudiants, dont des leaders syndicaux, s’en servent pour tricher. Pr Frédéric Ouattara s’est gardé de réagir sur les questions relatives au RU et au FONER, parce que celles-ci ne relèvent pas de ses prérogatives. Les étudiants ont jugé les réponses de l’administration « non-suffisantes ». Pour eux, il s’agit plus d’une initiative visant à ternir l’image des responsables, de « diviser pour mieux régner » et surtout d’entraver les grèves des 23 et 24 juillet prochain. « Les réponses qui nous ont été servies sont une insulte à notre égard. Il est temps qu’on prenne nos responsabilités », a lancé Justin Nébié aux milliers d’étudiants acquis à sa cause. « Il est de mon devoir de vous informer. Chacun peut interpréter comme il veut. J’ai la conscience tranquille », a rétorqué le président de l’UNZ. Pr Frédéric Ouattara a rassuré les uns et autres de efforts continus pour améliorer les conditions de vie et d’études au sein du campus.

Djakaridia SIRIBIE