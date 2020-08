Haut conseil national du dialogue social :Le Premier ministre reçoit le projet de riposte au Covid-19

Le président du Haut conseil du dialogue social Domba Jean Marc Palm a été reçu en audience, le mardi 4 août 2020 à la Primature. Ce dernier est allé remettre au Premier ministre Christophe Marie Joseph Dabiré, le projet de propositions en vue d’une riposte au Covid-19.

La maladie à Coronavirus a impacté les travailleurs, le patronat et le gouvernement au point d’engendrer des conséquences économiques et sociales. Pour apporter des réponses solidaires à la situation, le Haut conseil du dialogue social (HCDS) a formulé des propositions en vue d’une riposte. Le mardi 4 août 2020, le président du HCDS Domba Jean Marc Palm a remis un projet de protocole au Premier ministre Christophe Marie Joseph Dabiré au cours d’une audience à la Primature. Ce projet de protocole a précisé Domba Jean Marc Palm, va faire l’objet d’amendement par les trois parties (travailleurs, patronat et gouvernement) et de signature au besoin pour qu’il y ait une riposte commune aux conséquences économiques et sociales au COVID-19. Toutefois, le porte-parole du HCDS n’a pas livré le contenu du projet de protocole aux Hommes des médias. « C’est au chef du gouvernement au cas où il le souhaiterait, de rendre public donc le contenu », a-t-il conclu.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO