Lutte contre la COVID-19 : La Commission de l’UEMOA offre 500 millions F CFA

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a remis, le lundi 10 août 2020 à Ouagadougou, un chèque de 500 millions F CFA et des masques, au ministère de la Santé du Burkina Faso, comme contribution à la lutte contre la COVID-19.

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est solidaire des pays membres dans la guerre contre la maladie à coronavirus. Ainsi, à l’instar des autres Etats membres, elle a remis, le lundi 10 août 2020 à Ouagadougou, une enveloppe de 500 millions F CFA. Cette somme est destinée à l’acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic. En plus, des masques pour le personnel soignant et des masques à usage multiple pour le grand public d’une valeur de plus de 875 mille F CFA ont été également offerts.

Pour le représentant du président de la Commission de l’UEMOA, le commissaire Filiga Michel Sawadogo, le don fait suite à une demande des chefs d’Etat de l’organisation sous régionale et des besoins exprimés par les ministres de la santé des huit pays membres. Il a salué les mesures prises par les autorités pour contenir la pandémie en vue d’éviter le chaos. Il a indiqué que la COVID-19 a bouleversé tous les domaines économique et social du monde entier. Il convient donc, selon lui, de prendre la pleine mesure de la situation et d’agir vigoureusement et collectivement. C’est pourquoi, a-t-il laissé entendre, à l’échelle de l’UEMOA, la Commission, la BCEAO et la Banque ouest africaine de développement (BOAD) ont soutenu les efforts des Etats en apportant chacun une contribution à la résilience et à la relance économique.

C’est ainsi que dans ce cadre, a annoncé M. Sawadogo, la Commission a pu mobiliser une somme de 15 milliards F CFA pour renforcer le fonds de bonification de la BOAD et favoriser par ce biais, la levée de ressources financières supplémentaires dont les Etats ont besoin immédiatement. Egalement, a-t-il poursuivi, la commission a pris des mesures qui sont, entre autres, l’évaluation de l’impact économique et financier de la COVID-19 et enfin la sensibilisation des partenaires techniques et financiers pour un effort urgent à l’endroit des pays.

Le ministre de la Santé, Claudine Lougué, a traduit sa reconnaissance au donateur pour cet important appui financier qui vient renforcer la qualité du diagnostic et de la prise en charge des patients. Elle a rassuré que ce don sera utilisé à bon escient pour accroître l’offre de soins. Tout en félicitant le personnel de santé pour son abnégation qui a permis de réduire la propagation du virus, elle l’a invité à doubler de vigilance, car les Burkinabè vont apprendre à vivre avec cette maladie. Le ministre a déploré un relâchement observé au sein de la population dans le respect des mesures-

barrières. Cependant, a-t-elle prévenu, la maladie existe toujours. Avec l’ouverture des frontières en vue, elle a invité la population au respect stricte des mesures.

Adama SEDGO

Luc SAWADOGO (stagiaire)