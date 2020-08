CFOP: signature APO / 2020

Communiqué de presse

Le Chef de file de l’Opposition politique au Burkina Faso (CFOP / BF) a l’honneur d’informer les militantes et militants de l’Opposition et l’ensemble des citoyens burkinabè que la signature de l’Accord politique de l’Opposition pour les élections de novembre 2020 (APO / 2020) aura lieu le mardi 18 août 2020 à 10 heures au Centre de conférences de Ouaga 2000.

L’APO / 2020 concerne des partis politiques membres et non-membres du Cadre de concertation du CFOP et des candidats indépendants aux élections couplées présidentielle et législatives de 2020. Il vise à réaliser l’alternance politique au Burkina Faso, dans la perspective d’offrir une alternative au peuple burkinabè à l’occasion des consultations électorales de 2020.

Le Chef de file de l’Opposition se réjouit de l’entente et de la fraternité qui ont marqué tout le processus de rédaction de l’Accord politique. Il se réjouit également de la qualité des futurs signataires de l’Accord.

Ouagadougou, le 13 août 2020

Le service de communication du Chef de file de l’Opposition