Covid19 Burkina : 07 nouveaux cas, 06 guérisons

A la date du 20 août 2020, la situation de la maladie à Coronavirus au Burkina Faso se présente comme suit :

477 échantillons analysés, répartis en :

– 364 tests de dépistages volontaires ;

– 74 tests de voyageurs ;

– 17 tests de cas contacts ;

– 07 tests de cas suspects ;

– 15 tests de contrôles ;

Nombre de nouveaux cas confirmés : 07, dont 01 cas importé et 06 à transmissions communautaires (04 à Ouagadougou et 02 à Toma) ;

Nombre de guérisons : 06, portant à 1043, le total des guérisons ;

Nombre de décès : 00, total des décès, 55 ;

Nombre de cas actifs : 222 ;

Nombre de cas confirmés depuis le 09 mars 2020 : 1 320 dont 460 femmes et 860 hommes.