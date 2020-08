Cybercriminalité: un réseau de pirates de télécom démantelé

La Brigade de recherches de la gendarmerie de Ouagadougou a démantelé un groupe de pirates des réseaux de téléphonie mobile. L’unité de la gendarmerie, au cours d’une conférence de presse, animée le mercredi 26 août 2020, a donné plus d’informations sur le mode opératoire des présumés auteurs.

Les réseaux de téléphonie mobile TELMOB et ORANGE peuvent se réjouir de la suite à donner à leurs plaintes déposées à la Brigade de recherches de la gendarmerie de Ouagadougou, contre des fraudeurs de leurs services. L’unité d’enquête de la gendarmerie a annoncé avoir démantelé un groupe de présumés pirates des réseaux de télécommunication dans la capitale, au cours d’une conférence de presse, le mercredi 26 août 2020. Le commandant de la brigade de recherches, l’adjudant-chef major, Abdoulaye Sawadogo, a indiqué que tout est parti de l’interpellation, le 18 août 2020, d’un gérant de kiosque Orange money au quartier Dapoya de Ouagadougou où la plupart des transferts d’unités étaient effectuées par les malfrats. L’interrogatoire du gérant a permis d’identifier un client (T. S.) qui faisait ses provisions en transferts d’unités à hauteur de 200 000 à 300 000 F CFA par jour. Le lendemain, le présumé auteur d’origine étrangère venu au kiosque pour s’approvisionner sera interpellé. Une perquisition à son domicile au quartier Hamdalaye, selon le commandant Sawadogo, a permis de saisir un important lot de matériels. Il s’agit d’un boîtier « Sim box » de 127 cartes SIM, de deux machines servant à la captation des différents réseaux de téléphonies, de six modems de connexion, de deux lots d’antennes fouets, de deux batteries, de sept fils de connexion et d’un onduleur. Interrogé sur l’origine du matériel, l’intéressé a déclaré l’avoir obtenu auprès de son patron de nationalité étrangère, résidant hors du Burkina Faso. « Ce dernier serait venu courant septembre 2019 avec ledit équipement pour permettre de contourner le trafic international entrant à travers les réseaux ORANGE Burkina et TELMOB », a fait savoir l’adjudant-chef major. Avec ce dispositif, T.S. peut alors mener à bien son activité frauduleuse en rechargeant par jour plus de 300 000 F CFA d’unités « SAP SAP ». Les enquêteurs ont aussi signifié que les cartes SIM qui sont introduites dans le Sim box sont munies chacune d’au moins 500 000 F CFA d’unités.

Des centaines de millions F CFA de pertes

Appelés pour se prononcer sur les préjudices occasionnés par ces présumés cybercriminels, les représentants des téléphonies mobiles ont noté qu’ils sont à plusieurs niveaux. Le représentant de ORANGE Burkina, Sami Ouattara, a évalué la perte annuelle de sa structure à près de 300 millions F CFA. Quant à l’ONATEL, en plus de la mauvaise qualité de la communication du fait des pirateries, le manque à gagner se chiffre à des centaines de millions F CFA, a relevé Sabine Raissa Roamba, de l’ONATEL. En sus, les appels venant de l’extérieur du Burkina Faso issus de ce trafic frauduleux ne peuvent pas être retracés, ont regretté les responsables des structures de téléphonies. « Lorsqu’un client au Burkina reçoit un appel venant de l’extérieur via ce système corrompu, le numéro du correspondant à l’étranger apparait avec un numéro local. Dans ces conditions, il nous ait difficile d’identifier l’appelant en cas d’enquêtes dans le cadre de la lutte contre l’insécurité », a expliqué Mme Roamba. Elle a, en outre, rassuré que des investissements importants sont en cours pour mieux sécuriser leur système. Les responsables de téléphonies ont par ailleurs indiqué que les fraudes constatées concernent uniquement les appels venant hors du Burkina Faso.

Abdoulaye BALBONE