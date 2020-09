Pr Abdoulaye Soma, candidat à l’élection présidentielle « Je ne vais jamais m’aligner derrière l’ancienne génération politique »

Sidwaya a reçu, le lundi 31 août 2020, en invité de la Rédaction, l’un des candidats à l’élection présidentielle du 22 novembre prochain, le professeur en droit, Abdoulaye Soma, président du parti Soleil d’avenir et de l’Opposition non affiliée (ONA). Ce jeune « loup » pense que sa virginité politique et ses idées « novatrices » construites autour de la parité entre hommes et femmes, jeunes et personnes âgées et d’un gouvernement de treize membres dont un par région sont des atouts pour se faire élire. Sa stratégie, fondée sur un système de réseautage, lui permet de se targuer d’être aujourd’hui le plus grand parti politique du Burkina avec plus de 200 000 adhérents. L’invité lève également un coin de voile sur la Transition politique de 2014-2015 dont il dit être l’un des artisans. « J’étais ministre de la Justice et des Droits humains sur la première ébauche des membres du gouvernement de la Transition », confie-t-il…

