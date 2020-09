Assemblée nationale: deux bureaux partis en fumée

Un incendie s’est déclenché, le lundi 21 septembre 2020, aux environs de 11 heures dans les locaux de l’Assemblée nationale. D’origine non encore élucidée, le feu a touché le bâtiment principal abritant les bureaux du cabinet du président de l’Assemblée nationale. « On déplore deux bureaux consumés et d’importants dégâts matériels », selon une source. L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l’incendie qui n’a fait heureusement aucune victime. Le président de l’Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, s’est rendu sur les lieux afin de s’enquérir de la situation. Il a félicité les acteurs engagés dans l’opération de secours et instruit qu’une enquête soit diligentée pour connaître les vraies causes de l’incendie.

La Rédaction