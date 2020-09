BF1 Muscl’or 2020 « Le Caterpillar » se succède

La finale de la 6e édition de BF1 Muscl’or s’est disputée le mercredi 23 septembre 2020 à Ouagadougou. Zan Badi Alfred dit « Le Caterpillar », champion 2019 a conservé son titre.

Zan Badi Alfred dit « Le Caterpillar », a remporté avec brio l’édition 2020 de BF1 Muscl’or le mercredi 23 septembre à la salle de spectacle du CENASA de Ouagadougou. Champion sortant, il s’est succédé en améliorant ses performances établies lors de la précédente édition. Pour cette finale, les quatre challengers devaient se mesurer dans quatre épreuves. Il s’agit du Développé-couché, de l’Arraché de terre (ces deux épreuves en trois essais chacune), de l’Epaulé jeté (deux essais) et des épreuves d’endurance comme le Roulot de pneu et la Marche du fermier. «Le Caterpillar » a battu son propre record au développé- couché en soulevant un poids de 240 kg et à l’Arraché de terre avec une charge de 290 kg. Des cinq épreuves, aucun de ses challengers n’a pu le battre. Ainsi en additionnant les performances dans toutes les épreuves, le champion en titre s’est hissé au haut de l’échelle. Il est suivi respectivement de Moussa Ouédraogo alias « Grand Caly », de Salif Ouédraogo alias « Nick le Sorcier », et Abdoul Aziz Diarra alias « Iron Bibi junior ». Au titre des récompenses, Le champion est reparti avec un million de francs CFA, le trophée, une attestation de participation et des gadgets des différents sponsors. Son dauphin s’est consolé avec 500 000 francs CFA et une attestation de participation. Celui qui a complété le podium et le 4e sont repartis respectivement avec la somme de 250 000 F FCFA et 150 0000 francs CFA plus une attestation de participation chacun. Pour le parrain de la présente édition, le ministre de la Jeunesse, Salifo Tiemtoré, cette initiative de BF1 est à saluer. Cependant, il faudrait, selon lui, étendre la réflexion pour accompagner les jeunes dans bien d’autres domaines. « Cette activité mérite d’être encouragée et que nous puissions aussi imaginer des activités qui pourraient donc plus tard leur servir. Pas seulement des opérations des muscles, mais que cela puisse leur servir dans la vie active», a-t-il laissé entendre.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO