Congrès d’investiture du MPS: le retour risqué de Yacouba Isaac Zida

Dans le communiqué suivant, le Mouvement Patriotique pour le Salut (MPS) informe que son candidat à la présidentielle, Yacouba Isaac Zida, ne sera pas présent à son investiture, car les autorités menacent de l’arrêter dès son arrivée à l’aéroport de Ouagadougou.

Suite à la décision du Mouvement Patriotique pour le Salut (MPS) de présenter son président d’honneur comme son candidat à l’élection présidentielle de novembre 2020, le MPS, attaché à la paix et à la réconciliation nationale, a pris contact avec les autorités par courtoisie républicaine et discuté avec elles pendant plus d’un mois pour un retour paisible de son candidat. Celui-ci a alors clairement affiché sa volonté de prendre part au congrès d’investiture organisé par le MPS le 25 septembre 2020, se fondant sur la bonne foi des autorités de notre pays.

Mais en début de semaine, les autorités politiques ont fait clairement savoir, après plus d’un mois de tergiversations, que la participation de Monsieur Zida au congrès du 25 septembre était un défi à l’autorité de l’Etat et qu’il sera immédiatement arrêté dès son arrivée à l’aéroport de Ouagadougou pour désertion en temps de paix et insubordination, et ce, malgré la disponibilité de l’ancien Général à se présenter de lui-même au tribunal militaire.

Face à cette intransigeance des autorités et à la détermination des patriotes à accueillir leur président d’honneur, le MPS exhorte ses militants et sympathisants à rester calmes et mobilisés pour la réussite du congrès du 25 septembre à partir de 14h00 à la Maison du Peuple.

MPS, Bâtir ensemble un Burkina Meilleur

Ouagadougou le 24 septembre 2020

Le Président du MPS

Le Pr. Augustin LOADA