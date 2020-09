Faso foot 2e journée: Salitas FC n’entend négliger aucun front cette année

En conférence de presse le jeudi 24 septembre 2020, l’ASFA-Y, l’AS Douanes, Salitas FC et Majestic SC ont confirmé leurs objectifs pour cette année. Pour y parvenir, ils comptent bien lancer leur saison dans les confrontations qui les opposeront ce weekend à la faveur de la deuxième journée du Faso foot.

Rattraper au plus vite le retard après une première journée perdue sur tapis vert. C’est le mot d’ordre de l’ASFA-Y au moment d’entamer la deuxième journée du championnat. En conférence de presse d’avant-match le jeudi 24 septembre, l’entraîneur adjoint des « Yennengistes », Albert Bambara, a insisté sur l’importance de gagner le match qui l’opposera à l‘AS Douanes, dimanche afin de bien lancer la saison. Les protégés de la princesse Yennega avaient pris le dessus sur les douaniers lors du tournoi de la ligue du Centre en début du mois mais le coach se veut réaliste. L’état d’esprit et le contexte ont changé. « Dès le début, il faut essayer de marquer son territoire. Et il faut préparer les joueurs à cela sur le plan physique et mental », a-t-il confié. Sur le plan tactique, l’AS Douanes mettra tout en œuvre pour contrer le dispositif adverse, a fait savoir son coach adjoint, Issaka Dicko. Son équipe a pris trois points lors de la première journée et cela constitue une motivation supplémentaire pour coller à l’objectif de la saison qui est le titre. Majestic SC, elle, recevra pour le compte de cette journée, Salitas FC. Les deux formations affichent zéro point au compteur. Chose qui n’ébranle pas la tête pensante des

« magiciens » Adama Yanogo. Il entend aborder la rencontre avec le maximum de sérénité possible et ses joueurs sont prêts pour cela a-t-il rassuré. « C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de changements cette année. Ce qui fait que nous n’avons pas placé la barre très haute. L’objectif est de jouer pour ne pas être ridicule », a précisé l’entraîneur. Salitas FC devra composer sans son milieu de terrain, Ridouanou, Maïga, blessé à la cheville. Si Ladji Coulibaly dit ne pas connaÎtre exactement l’ampleur de la blessure, le coach a tout de même affirmé que son absence sera comblée. Et la bataille pour les trois points sera âpre, car, pour la présente saison, Salitas qui est engagée sur trois fronts ne compte en négliger aucun.

Voro KORAHIRE