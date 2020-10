Brigade nationale de sapeurs-pompiers : La caserne de Koupèla inaugurée

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale, Siméon Sawadogo, a inauguré, le vendredi 16 octobre 2020, la IXe compagnie d’incendie et de secours de Koupèla.

En vue de la déconcentration des services d’incendie et de secours aux fins de les rapprocher des populations, la IXe compagnie d’incendie et de secours de Koupèla a été créée le 24 octobre 2017 dans la province du Kourittenga. Opérationnelle depuis le 17 décembre 2017, cette caserne a été inaugurée le vendredi 16 octobre 2020.

Pour le commandant de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers (BNSP), le colonel Ernest Kisbédo, la compagnie de Koupèla respecte le standard minimum à l’instar des autres compagnies d’incendie et de secours avec pour mission d’assurer « en toute circonstance, la protection et la sécurité des personnes et des biens contre l’incendie, les accidents ou les périls de toutes natures, dans sa zone d’opération ».

A l’entendre, la zone d’intervention de cette « maison » des soldats du feu couvre une superficie d’environ 53 000 km² couvrant le grand Est (la région de l’Est, du Centre-Est, une partie du Plateau central et une partie du Centre-Nord.) Le choix de la ville de Koupéla pour l’implantation de cette infrastructure, est fait en tenant compte de sa situation géographique, selon le colonel Ernest Kisbédo.

« Koupéla est une ville-carrefour et de cette position, la réponse aux différentes demandes de secours peut se faire plus rapidement vers toutes les artères », a-t-il soutenu. Déjà, a-t-il signifié, en seulement trois ans, la IXe compagnie a éteint des incendies de camions-citernes et a pu porter secours à plus d’un millier de victimes. « On note malheureusement 49 décès notamment dans les accidents de circulation. Au total, 1 100 interventions ont été effectuées », a fait savoir le commandant de la BNSP.

Pour le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la cohésion sociale, Siméon Sawadogo, l’inauguration de cette IXe compagnie d’incendie et de secours arrive au moment où le Burkina Faso s’est engagé à œuvrer pour la sécurité de ses citoyens et de leurs biens. C’est pourquoi, après avoir salué la bravoure et le dynamisme des soldats, il a invité la population de la localité à une cohabitation pacifique avec les soldats du feu dans l’accomplissement de leurs missions. « Je demande aux populations de la région et des environs d’apporter leur soutien aux soldats de Koupèla », a précisé M. Sawadogo.

A la faveur de cette inauguration, les sapeurs-pompiers de la IXe compagnie ont montré leur savoir-faire, à travers une manœuvre de l’échelle à crochets et une démonstration/extinction d’un feu de bouteille de gaz enflammée.

Amédée W. SILGA