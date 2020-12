11-Décembre 2020 à Banfora, célébré sous le signe de la cohésion nationale

Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, a présidé ce vendredi 11 décembre 2020 à Banfora le défilé civil et militaire marquant la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso. Le thème de cette année est : « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d’insécurité et de COVID-19 ».

Rendez-vous est donné pour le 61e anniversaire à Ziniaré dans le plateau central.

Propos du président du Faso à la fin du défilé

« J’ai présidé ce vendredi 11 décembre 2020 à Banfora, la grande parade civile et militaire marquant le 60e anniversaire de l’indépendance de notre chère patrie le Burkina Faso.

Cette célébration est aussi celle d’un Burkina résilient, de liberté et de dignité, qui assume courageusement son destin avec la promesse d’un avenir de paix, de prospérité et de progrès partagés pour toutes les filles et tous les fils de notre pays. Je rends hommage aux devanciers, à tous les combattants de la liberté, aux Forces de défense et de sécurité, aux Volontaires pour la Défense de la Patrie, à toutes les forces vives qui, par leur engagement solidaire, rendent cet avenir possible.

Bonne fête de l’indépendance à tous et à toutes, et que Dieu bénisse le Burkina. »

B.S