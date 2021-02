CAN U20, Centrafrique # Burkina Faso : victoire impérative pour les Etalons, ce soir

La 2e journée de la poule B de la 22e Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20 prévoit, au stade Chekha-Ould-Boïdiya de Nouakchott un alléchant Centrafrique # Burkina Faso. Une rencontre importante et déterminante pour les deux équipes en vue de la suite de la compétition. Dans les deux états-majors, l’on croit fermement à la victoire.

En 2019 lors des Jeux africains de Rabat, les Etalons U20 avaient commencé la compétition par un match nul (1-1) face au Nigeria. Et à la fin du tournoi, l’équipe Burkinabè a été auréolée en or. En novembre dernier pour le tournoi de l’UFOA-B, qualificatif pour la présente Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U 20, les Etalons juniors pour leur entrée en compétition avaient partagé la poire en deux (1-1) face au Togo. La suite a été une finale disputée. Pour cette CAN mauritanienne, Yashir Moustapha Ouédraogo et ses camarades l’ont encore entamée par un match nul (0-0) face à la Tunisie.

Auront-ils le même destin dans cette compétition ? Oscar Barro, l’entraîneur de cette formation junior veut bien y croire. Mais en entendant, il faut vaincre les Fauves centrafricains ce soir. « Nous allons l’aborder avec le plus grand sérieux et la plus grande détermination pour nous rassurer que nous n’allons pas quitter la compétition » a déclaré coach Barro. Son maître à jouer dans l’entrejeu Ibrahim Bancé abonde dans le même sens. Pour lui, le match contre la Centrafrique va déterminer la suite de leur compétition. Il a prévenu que lui et ses camarades feront tout pour gagner le match. Il a rassuré que l’état d’esprit de l’équipe est toujours au beau fixe. « Nous sommes soudés et unis pour le même objectif », a insisté l’ex-sociétaire de l’ASEC d’Abidjan. Pour Oscar Barro, contre la Tunisie, son équipe a joué avec le frein en main. « Cette fois-ci, nous irons chercher les Fauves. Il n’aura pas de calcul. Il faut dérouler», a-t-il avoué.

Fiacre Botué Kouamé, présent mais…

Sur le plan du vécu, le Burkina Faso a un avantage par rapport à son adversaire du jour, qui, est à sa première participation à une compétition d’envergure. Toute chose que reconnaît Oscar Barro. « Nous partons avec un léger avantage en ce sens que nous venons de plusieurs compétitions. Notamment aux Jeux africains où nous avions eu la médaille d’or. Nous nous sommes qualifiés brillamment à cette compétition tout comme notre adversaire. Au-delà de tout cela, sur le plan footballistique, le Burkina est mieux connu que la Centrafrique. Ce sont des acquis sur lesquels nous devons nous appuyer », a-t-il laissé entendre. Un vécu que le coach centrafricain, Sébastien NGato, ne veut pas entendre. Pour lui, la réalité actuelle est que ses éléments et ceux du Burkina ont le même talent.

« Nous allons nous frotter sur le terrain et le plus malin, le plus fin tactiquement va remporter le gain de la rencontre », a-t-il précisé. Sébastien NGato promet pour une première participation, de créer la surprise. Il a déploré qu’au premier match, son équipe ait pêché dans la finition. Un manquement que l’attaquant de cette équipe centrafricaine Sawan Renzo Hervé Chevallier promet d’y remédier. «Le manque de lucidité fait partie du football. Face à la Namibie, nous avons comblé cela par notre bonne assise défensive. Contre le Burkina, nous allons faire souffler notre défense en corrigeant ces déchets offensifs » a-t-il fait remarquer. L’entraîneur de la formation U20 du Burkina Faso se réjouit de pouvoir récupérer certains joueurs absents lors du premier match.

Il s’agit notamment de Fiacre Botué Kouamé sur qui Oscar Barro reste tout de même prudent. « Rien n’est sûr que nous allons le faire jouer ce soir. Nous allons d’abord nous atteler sur son état de forme avant d’entreprendre quoique ce soit. Il ne faut pas le sacrifier », a indiqué la tête pensante des Etalons U20. Il a promis 2 à 3 changements dans l’équipe de départ « notamment dans les couloirs où nous n’avons pas existé face à la Tunisie ». Tout compte fait, les dés sont jetés. L’heure de vérité est prévue pour 19h TU au stade Cheikha-Ould-Boïdiya de Nouakchott. Mais avant, sous le coup de 16h, la Tunisie et la Namibie seront aux prises pour une rencontre qui ne manquera pas non plus de piquant.

Yves OUEDRAOGO

Envoyé spécial à Nouakchott