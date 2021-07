Traversée des frontières terrestres Burkina Faso-Côte d’Ivoire : A vos risques et périls…

Fermées en mars 2020, du fait de la COVID-19, les frontières terrestres du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire n’ont toujours pas été rouvertes. Le flux de personnes entre les deux pays ne s’est pour autant pas arrêté. Dans la clandestinité et au péril de leurs vies, des centaines de passagers continuent ainsi d’y entrer et sortir au quotidien, avec l’aide de passeurs et la complicité des forces de l’ordre.

L’information est d’abord confirmée à Ouagadougou, ce lundi 12 juillet 2021, auprès d’une compagnie de transport en commun. « Il est bien possible de se rendre à Abidjan par la route », répond une agente commerciale, sous anonymat, malgré la fermeture des frontières terrestres entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, le 20 mars 2020, pour arrêter la propagation du coronavirus. «Nous pouvons vous conduire à Abidjan. Le transport Ouaga-Abidjan coûte 55 000 F CFA. Arrivé à Niangoloko, vous traversez en tricycle jusqu’à Ouangolodougou. Nous nous occupons de votre transport, mais les frais aux postes de contrôle sont à votre charge», explique-t-elle, au bout du fil.

Le trajet s’annonce éprouvant, mais tentant…Réservation est faite pour le lendemain, mardi 13. A 9 heures, plus d’une quarantaine de personnes se présentent à l’embarquement. Une heure plus tard, nous négocions le passage avec les Ouagalais qui ont, comme d’habitude, envahi les rues en quête de pitance, en direction de la frontière ivoirienne. A Bobo-Dioulasso, d’autres passagers se joignent à nous. La compagnie rajoute un second bus. Le cap est mis sur Niangoloko. A l’entrée de Banfora, à près de 450 kilomètres au sud-ouest de Ouagadougou, interviennent enfin les premiers contrôles d’identité par la police nationale, aux environs de 20 heures. 21h 16mn, les deux bus font leur entrée dans cet espace, servant d’auto-gare de la ville de Niangoloko.

Plus d’une dizaine de tricycles, une vingtaine de motos et quelques cars y sont stationnés. A la sortie du bus, plusieurs conducteurs se présentent pour aider les uns et les autres à passer les frontières. « Vous avez pris un billet direct (pour Ouangolodougou. Sinon, je vous dépose à moto là-bas », nous lancent-ils, les uns, casques à la main, d’autres indexant leurs engins. Nous accostons Adama Soulama, barbu, physique imposant, casque à la main gauche et en pullover bleu. Il explique que le transit de ceux qui ont pris des tickets Ouagadougou-Abidjan, le fameux « billet direct », est assuré par la compagnie avec l’aide de propriétaires de tricycles et de véhicules.

Pour les autres, le passage coûte entre 10 000 F CFA et 20 000 F CFA par personne, en fonction du volume des bagages. Et le trajet dure à peu près, à ses dires, 3 heures de temps. «Nous allons parcourir un peu la brousse, quelques forêts, pour éviter les postes militaires. Nous passerons deux postes de dozos (chasseurs), mais comme nous nous connaissons, 2 000 F CFA, c’est suffisant. Mais c’est vous qui payez. Les postes de police également, au nombre de 4 ou 5, vous payerez entre 2 000 FCFA et 5 000 FCFA », affirme le jeune. En possession d’un ticket, il nous recommande de patienter.

« Asseyez-vous et laissez-moi conduire… »

Le ballet des conducteurs continue. Des voitures, des tricycles…se garent. La place grouille de monde. 22h30…Des chauffeurs de tricycles sont invités à charger les bagages des passagers. « Nous avons de la chance. Ce sont les conducteurs de tricycles qui vont convoyer nos bagages et nous, nous traverserons à bord de voitures », indique Anicet Koffi, coiffeur à Ouagadougou, qui emprunte ce trajet pour la 3e fois depuis la fermeture des frontières terrestres. Ceux qui sont en possession des « billets directs », après contrôle des tickets, prennent place dans des voitures, par groupe de six. Aux côtés de cinq autres passagers, nous prenons place dans une Mercedes, quatre à l’arrière, dont une sexagénaire et deux en compagnie du conducteur, Hermann*.

Il est 23h35, lorsque nous reprenons le chemin pour Ouangolodougou, en terre ivoirienne. A peine 1 km, nous empruntons une première bifurcation, dans la ville de Niangoloko. «Pourquoi quittez-vous le goudron ? », interroge, inquiet, l’un des passagers. Silence radio ! Hermann accélère pour rejoindre le bitume après un long contournement. Une quarantaine de minutes plus tard, nous sommes au poste de police frontalier de Yendéré. Le jeune sort du véhicule, le poing fermé, en direction du pandore en faction. Les deux hommes échangent et se serrent la main. Un billet de banque est glissé…A la sortie de ce village, Hermann marque un nouvel arrêt, au bord du pont…et réclame les cartes de vaccination ou à défaut, il faut débourser 2 000 F CFA.

« Sortez du véhicule. Nous sommes à la frontière. Si nous franchissons ce pont, nous rentrons en Côte d’Ivoire. Quatre personnes iront à moto et les autres seront dans la voiture avec moi », crie le jeune, un mégot de cigarette à la bouche et la fumée échappant des narines. Un ado, Moussa, 18 ans, l’approche et lui propose ses services. Lorsque l’affaire est conclue, il fait appel au second, Nouhou, 17 ans. Nous faisons partie de ceux qui doivent traverser à moto. Nous «grimpons » à l’arrière de la « Ténéré » (c’est ainsi qu’il a surnommé sa moto «Apsonic») de Nouhou, en compagnie de Brice Yanogo, étudiant.

«Asseyez-vous et laissez-moi conduire. Laissez-vous aller», martèle-t-il. A peine, a-t-il fini de parler, qu’il a démarré à vive allure, pour rejoindre l’autre bout du pont. A la vue de la lumière des lampes-torches des forces de défense et de sécurité ivoiriennes, l’adolescent ralentit… rétrograde…éteint les phares de la moto…et appuie sur l’accélérateur. Nos plaintes n’y changeront rien. Plus de 300 mètres après ce check-point, il rallume les phares, bifurque à gauche et pénètre dans une plantation. Il jette un coup d’œil et éteint à nouveau la lumière, pour zigzaguer entre les arbres, pendant plus d’une demi-heure. Brice lui conseille moins de vitesse et plus de prudence.

Mesure « inefficace et suicidaire »

Sur le bitume, Noufou lance : « Nous venons de contourner un camp militaire et un poste de police. ». Notre conducteur «fou» continue d’ « avaler » les kilomètres à vive allure. Au milieu d’une vaste forêt, il marque un arrêt. «Nous sommes arrivés. On va attendre les autres ici. Le chauffeur viendra vous chercher pour continuer la route», dit-il, en descendant de la moto. Il allume une cigarette. Seuls les cris des oiseaux déchirent « le silence de cimetière ». Nous sommes ensuite rejoints par Moussa et les deux autres passagers. Les adolescents nous qualifient de « chanceux ».

«Souvent les soldats et policiers se cachent dans la plantation pour nous arrêter. Quand ils nous arrêtent, ils retirent nos engins et refoulent les passagers », affirme Noufou. Quant à Moussa, il compte ses scènes de courses-poursuites avec les forces de sécurité. Il évoque des cas d’accidents ayant causé la mort de deux dames et d’un enfant. Furieux, Anicet Koffi accuse les autorités de jeter les pauvres populations en pâture. Il dit ne pas comprendre pourquoi les frontières terrestres restent toujours fermées et celles aériennes ouvertes, alors que ce sont uniquement les riches qui peuvent s’offrir un billet d’avion.

« Nos dirigeants se soucient peu des populations. On aurait dû imposer des règles, telle la présentation du test de la COVID-19, comme cela se fait dans les aéroports, pour passer d’une frontière à une autre. Fermer les routes n’est pas la solution. Cela n’arrêtera pas le flux », fulmine-t-il. L’étudiant, Brice Yanogo, juge également la mesure «inefficace et suicidaire ». «On aurait pu, sur la route, nous tirer dessus», grogne-t-il. Il a perdu sa génitrice, la veille, et doit rentrer d’urgence à Abidjan. « Pensez-vous qu’un étudiant comme moi puisse s’acheter un billet d’avion pour rentrer voir sa famille ?», interroge Brice. Nous n’aurons pas le temps d’y répondre.

Hermann stationne. Il échange en aparté avec les deux adolescents. Nous embarquons à nouveau. Des sonorités ivoiriennes nous tiennent éveillés. Le chauffeur se veut clair : «Comme je connais beaucoup de policiers et de gendarmes, cela va nous éviter de faire des détours, mais il faudra leur donner quelque chose ». Ancien conducteur de bus d’une compagnie de transport en commun entre les deux pays, il est en chômage technique. « C’est à cause de la COVID-19 que je roule cette voiture.

Les frontières terrestres sont fermées. J’aide les gens à transiter pour nourrir ma petite famille. Mais en réalité, on partage l’argent avec les policiers », soutient-il le ton ironique, alors que nous traversons les premiers villages de la Côte d’Ivoire. Kaouara est un autre poste de contrôle et de « corruption ». Notre chauffeur marque un arrêt, descend les vitres et tend la main gauche, fermée, au policier qui la saisit et ordonne d’ouvrir la barrière. Nous ne saurions pas combien Hermann a reçu pour soudoyer les forces de sécurité et pour sa pitance. De Kaouara à Ouangolodougou, nous franchirons deux postes de police. Le même scénario est répété. Aucun contrôle d’identité des passagers.

Aucune fouille des véhicules. La situation sécuritaire marquée par des attaques aux frontières n’inquiète guère. Le virus à couronne peut continuer de circuler. Aux environs de 1h40, nous faisons notre entrée à Ouangolodougou, mais par une dernière bifurcation pour encore éviter un camp militaire. Nous sommes le premier groupe de passagers à y arriver. Au fur et à mesure, les autres joignent le lieu du rendez-vous. Ce sont au moins 67 personnes qui ont

traversé, nuitamment et au péril de leur vie, la frontière terrestre ivoirienne, en provenance du Burkina Faso.

N.B. : * Nous avons utilisé des noms d’emprunt pour protéger l’identité de certaines personnes.

Djakaridia SIRIBIE

(dsiribie15@gmail.com)

Envoyé spécial à Abidjan (République de Côte d’Ivoire)