Jeux paralympiques de Tokyo 2020 : Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré représenteront le Burkina.

Victorine Guissou et Ferdinand Compaoré représenteront le Burkina pour les jeux paralympiques de Tokyo qui débutent le 27 aout 2021. Ferdinand compétit aux 100m, 1500m et saut en longueur et Victorine au lancer de poids et le javelot. Victorine Guissou a été deux fois médaillée de bronze, d’abord à Marrakech en 2020, ensuite à Tunis en 2021.

Pour le Directeur Technique National de la Fédération Burkinabè des Sports pour Personnes Handicapées, Séraphin FARMA, « le Burkina Faso n’a pas pu obtenir la qualification par les minima, mais bénéficie de la qualification B sous forme d’invitation, au regard des performances engrangées par nos ambassadeurs au plan continental ».

Notons que les Jeux paralympiques sont des compétitions qui réunissent des athlètes en situation de handicap de tous les pays pour des épreuves handisports. Les athlètes vivant avec un handicap physique ou visuel prennent part à ces jeux.

