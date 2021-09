Commune de Mangodara : un dozo tué à Mouroukoudougou

Dans la nuit du 13 au 14 septembre 2021 des individus armés non identifiés ont attaqué le village de Mouroukoudougou dans la commune de Mangodara. Selon des sources locales, ils seraient quatre individus armés à moto qui ont pénétré dans le village. A l’issue de la débâcle et du tohubohu qui s’en est suivi, un dozo a été abattu. Après leur forfait, ces individus armés non identifiés se sont volatilisés dans la nature laissant derrière eux la population toujours dans la peur et la psychose. Certains habitants auraient fui le village depuis la nuit et se seraient refugiés dans d’autres localités de la commune. Le quotidien des populations dans cette commune rurale est devenu un calvaire avec des attaques terroristes répétées qui enregistrent de plus en plus de victimes. Cette commune enregistrerait actuellement environ 2000 personnes déplacées accueillies à Mangodara et les villages qui l’entourent.

