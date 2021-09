Décès de l’imam de Orodara: Une grosse perte pour la province

L’imam de la grande mosquée de Orodara, El Hadji Mamadou Barro a tiré sa révérence dans la nuit du lundi 20 Septembre 2021 à l’âge de 73 ans.

La nouvelle est tombée dans la nuit du lundi 20 Septembre 2021, et comme une traînée de poussière elle s’est répandue dans toute la province. L’homme que tout le Kénédougou pleure aujourd’hui est un homme épris de sagesse. Selon des témoignages recueillis auprès de certains proches du défunt, avant qu’il ne tire sa révérence celui – ci aurait dirigé la prière de 18h à la grande mosquée de Orodara. Son inhumation est intervenue dans l’après midi du mardi 21 Septembre 2021 au domicile familial sis au secteur N°.2 sous une pluie battante en présence de nombreux parents, amis, connaissances , fidèles et d’autres confessions religieuses. On notait aussi la présence d’une délégation des autorités locales sous l’égide du Secrétaire général de la province du Kénédougou Drissa Héma représentant le Haut- commissaire. Dans la page WhatsApp des Directeurs et chefs de services provinciaux , le premier magistrat de la province du Kénédougou Pathé Abdallah Sangaré a déclaré que: « c’est une énorme perte pour la province ». Âgé de 73 ans, l’imam Mamadou Barro s’en est allé laissant derrière lui deux femmes et près d’une quarantaine d’enfants et des fidèles inconsolables.

Apollinaire Kam AiB/ Orodara