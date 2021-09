Fourniture des biens et services miniers :  Obligation est faite aux sociétés minières d’accorder la préférence aux entreprises Burkinabé   (conseil des minitres)

Le gouvernement Burkinabè veut faciliter le transfert des compétences et des technologies au profit des nationaux dans le secteur minier. Ainsi, le conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021 a adopté un rapport relatif à un décret portant fixation des conditions de fournitures locales dans le secteur minier. L’adoption de ce décret, a soutenu le porte-parole du gouvernement, permet de promouvoir la fourniture de biens et services miniers et faciliter le transfert des compétences et des technologies. Le ministre en charge des mines, Bachir Ismael Ouédraogo, a invité les entreprises burkinabè à se mettre en coalition, travailler à respecter les standards internationaux afin de profiter de ce cadre législatif.

R.I