Yémen: Les forces de la coalition détruisent deux bateaux piégés

Les forces de la Coalition pour le soutien de la légitimité au Yémen ont indiqué avoir frappé deux bateaux piégés appartenant à la milice terroriste houthie à Saleef, le lundi 20 septembre 2021. Elles ont ainsi déjoué une attaque imminente. La force de défense aérienne de la Coalition a également intercepté et détruit un drone ce mardi 21 septembre 2021. Le drone a été lancé par la milice houthie vers Khamis Mushait et visait des civils et des installations.

Source : Centre de communication de la Coalition