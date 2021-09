Mécanisation de l’agriculture dans le Centre-Sud : des motoculteurs remis à des producteurs

Le Conseil régional du Centre-Sud a remis, le mercredi 29 septembre 2021, à Manga, des motoculteurs d’une valeur totale de 34 941 056 FCFA à des producteurs agricoles de la région.

Après un premier lot composé de 11 motoculteurs et accessoires remis à des producteurs agriculteurs locaux en début d’année 2021, le Conseil régional du Centre-Sud (CR-CS) vient de renouveler son geste à l’endroit d’autres acteurs du monde agricole.

En effet, il a offert, le mercredi 29 septembre 2021, à Manga, un nouveau lot de 14 motoculteurs à des producteurs issus des trois provinces de la région, à savoir le Bazèga, le Nahouri et le Zoundwéogo. D’un coût global de 34 941 056 FCFA, ces équipements sont subventionnés à 80% par le CR-CS. Chaque bénéficiaire devrait seulement contribuer à hauteur de 423 000 FCFA contre un coût d’achat unitaire de 2 113 076 FCFA. Parmi les bénéficiaires, retenus à la suite d’une sélection de dossiers de projet, a fait savoir le président du CR-CS, Gnonka Toubré, l’association Namalgue Zanga, composée majoritairement de femmes et productrices de riz dans le basfond rizicole de Bakago à Nobéré s’est vu gratifiée d’une subvention à 100% de leur acquisition. A écouter M. Toubré, ce geste est la concrétisation d’une promesse faite à l’endroit de l’association lors d’une visite de l’exploitation en compagnie d’une délégation ministérielle et d’acteurs du monde rural, le 18 août dernier.Outre l’Association Namalgue Zanga, le CR-CS s’est acquitté d’une autre promesse faite à la productrice Noëlie Nikiema, du village de Kuizli à Saponé, en lui octroyant des vivres composés de riz et de pâtes alimentaires. La région du Centre-Sud abritant des Personnes déplacées internes (PDI) dont le nombre est chiffré à 4010 individus, le CR-CS a également fait don de vivres à leur endroit. Au total, ce sont 372 sacs de riz de 25 kg et 160 cartons de 40 paquets de pâtes alimentaires qu’il a offerts aux PDI résidant dans la région. Ce geste a coûté au budget du Conseil, 4 994 000 FCFA, a précisé le président Gnonka Toubré.

Satisfecit général

La gouverneure du Centre-Sud, Josiane Kabré, la directrice régionale de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire du Centre-Sud, Marie Thérèse Sombougma et la directrice régionale de l’Agriculture, des Aménagements hydroagricoles et de la Mécanisation du Centre-Sud, Estelle Zoungrana, ont, à tour de rôle, félicité le Conseil régional pour son soutien aux acteurs du monde rural et aux Personnes déplacées internes. La directrice en charge de l’agriculture, Estelle Zoungrana, a particulièrement loué le geste qui revêt un double intérêt, selon elle. « La remise des motoculteurs est d’abord un engagement tenu du Conseil régional envers le ministère de l’Agriculture qui a annoncé, en début d’année, l’initiative pour la mécanisation agricole.

Mais notre satisfaction est double parce que tout le riz offert par le Conseil régional est produit, transformé et conditionné au niveau local par une usine locale. C’est un geste qui contribue à la mise en œuvre de l’initiative présidentielle, « Produire un million de tonnes de riz » et nous encourageons toutes les structures locales à faire pareil », a souligné Mme Zoungrana.Le sentiment de satisfaction est aussi partagé par l’ensemble des bénéficiaires. Leur représentant, Pascal Sazounga, a remercié le Conseil régional pour avoir opter d’accompagner les producteurs agricoles et soutenir les personnes vulnérables à ces temps difficiles. Il a promis, du reste, un bon usage des équipements reçus.Le président du CR-CS, Gnonka Toubré, a annoncé, à l’occasion, un don, les jours prochains, de matériels roulants au profit de services déconcentrés de la région.

Mamady ZANGO mzango18@gmail.com