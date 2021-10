Centre-Nord : le bilan de l’attaque de Yirgou s’alourdit à 12 militaires tombés

Le bilan actualisé de l’attaque du détachement militaire de Yirgou (commune Barsalogho province de Sanmatenga) qui s’est produite ce matin est passé à 12 militaires tombés et de 5 blessés dont 1 grave, tous évacués à Foubé pour des soins.

Au niveau matériel, on note que 04 pick-up et une ambulance ont été emportés, 1 blindé Cobra incendié. On apprend avec la RTB, que des dispositions d’urgence et de riposte ont été prises et d’autres informations viendront préciser au besoin l’évolution de la situation.

