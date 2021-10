Coopération Burkina-Niger : Le président Mohamed Bazoum, en visite de travail

Le Président du Niger, Mohamed Bazoum est arrivé hier dimanche 17 octobre 2021 à Ouagadougou pour une séance de travail de 48 heures. Il a été accueilli par son homologue burkinabè Roch Marc Christian Kaboré à l’aéroport international de Ouagadougou.

Le Président du Niger, Mohamed Bazoum est au Burkina Faso dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Son avion a atterri hier dimanche à 16 heures 00 sur le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou. Accompagné par une forte délégation, le Chef de l’Etat nigérien a été accueilli par le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Après les salutations d’usage, les deux chefs d’Etat se sont inclinés devant les couleurs nationales des deux pays avec en toile de fond les hymnes nationaux des deux pays.

Passée cette étape, les deux personnalités ont pris un bain de foule composée essentiellement de la communauté nigérienne résidente au pays des Hommes intègres. A la suite de cette interaction avec les frères et sœurs nigériens, les deux chefs d’Etat se sont retrouvés dans le salon d’honneur de l’aéroport où ils ont eu des échanges de quelques minutes avant que le cortège présidentiel ne s’ébranle pour le pied à terre de l’hôte nigérien.

En visite de 48 heures au Burkina pour une séance de travail, Mohamed Bazoum sera reçu ce lundi 18 octobre 2021 en début de matinée au palais de Kosyam pour une rencontre autour de la coopération bilatérale entre le Niger et le Burkina Faso. Mohamed Bazoum, né le 1er janvier 1960 est le nouveau président du Niger depuis le 2 avril 2021. Il a été ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses du 12 avril 2016 au 29 juin 2020.

