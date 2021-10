Attaque contre un convoi militaire à Yirgou : L’Arabie saoudite exprime son indignation

Suite à l’attaque contre un convoi militaire le lundi province de Sanmentangaqui a fiât 14 morts et 7 blessés, le royaume d’Arabie saoudite a adressé un message de compassion aux autorités Burkinabè.

« Le Royaume d’Arabie Saoudite exprime sa ferme condamnation et son indignation de l’attaque terroriste qui a visé un détachement militaire de l’armée burkinabé par des hommes armés non identifiés dans la localité de Yirgou dans la, de la région centre-nord du Burkina Faso, qui a causé la mort de 14 soldats et 7 autres blessés. Le Royaume d’Arabie Saoudite réaffirme sa position de rejet de la violence et de l’extrémisme sous toutes ses formes, ses méthodes et ses motifs. »

Ministère saoudien des affaires étrangères