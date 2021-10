Coopération bilatérale Algérie/Burkina Faso : L’ambassadeur Mohamed Ainseur  en fin de séjour

L’ambassadeur d’Algérie au Burkina, Mohamed Ainseur est en fin de mission. Il a fait un tour d’horizon de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et l’Algérie, au cours d’une audience avec le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, vendredi 22 octobre 2021.

Après 6 ans et demi, l’ambassadeur d’Algérie au Burkina Faso, Mohamed Ainseur est au terme de sa mission au pays des Hommes intègres. Dans la soirée du vendredi 22 octobre 2021, le diplomate a été reçu en audience par le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré. « J’ai eu l’insigne honneur d’être reçu par son excellence le président du Faso pour le remercier et lui témoigner toute ma gratitude pour le soutien du gouvernement et à travers lui du peuple burkinabè au cours de ma mission dans ce pays », a-t-il déclaré à la fin de la rencontre. Le point de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et l’Algérie et les perspectives d’intensification des relations ont été également au menu des échanges entre le chef de l’Etat et le diplomate algérien en fin de mission. « Les relations entre le Burkina Faso et l’Algérie sont des relations traditionnelles d’amitié, de coopération et de solidarité. Et il nous appartient de les sérier, les identifier et les promouvoir », a commenté M. Ainseur. Dans le domaine de la formation des étudiants burkinabè dans les universités algériennes, il a annoncé l’octroi d’un quota de bourses pour les étudiants dès la saison prochaine, après une suspension de 2 ans, du fait de la pandémie de la COVID 19. « Nous sommes en train de finaliser un projet d’accord de création d’un conseil d’hommes d’affaires pour permettre aux hommes d’affaires des 2 pays de se rencontrer, d’échanger et de saisir les opportunités économiques et commerciales », a aussi révélé l’ambassadeur d’Algérie au Burkina Faso.

Nadège YE