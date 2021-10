 FESPACO 2021: Les ministres de la culture africains chez le  président du Faso

La ministre de la culture des Arts et du Tourisme, Elise Thiombiano a conduit une délégation de ses homologues africains présents à Ouagadougou dans le cadre de la 27 e édition du FESPACO à Kossyam.

Plusieurs ministres en charge de la culture de six pays africains participent à la 27e édition du festival Panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Il s’agit de ceux du pays invité d’honneur le Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Niger, du Togo et du Tchad. Aux côtés de la ministre de la culture des Arts et du Tourisme, Elise Thiombiano, ils ont été reçus par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le vendredi 22 octobre 2021. A la fin de l’audience, le porte-parole des ministres, le ministre de la culture et de la communication du Sénégal, Abdoulaye Diop a confié que les discussions avec le chef de l’Etat ont tourné autour de la culture. « Nous avons aussi échangé autour de la dimension que doit prendre le FESPACO. », a-t-il ajouté. La cérémonie de clôture, avec la présence du président sénégalais Macky Sall, a aussi été au menu des échanges entre le président du Faso et les ministres en charge de la culture des pays africains présents au FESPACO. « Nous le remercions doublement d’avoir choisi le Sénégal comme pays invité d’honneur. Il a magnifié l’implication du Sénégal par le fait de coller l’image de notre pays à celle du FESPACO », a conclu, Abdoulaye Diop.

Nadège YE