Paix et cyber-sécurité : Le président du Faso à Paris

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré est arrivé à Paris en France, où il prendra part du 11 au 13 novembre 2021 à la 4e édition du Forum de Paris pour la Paix.

Placée sous le thème « Réduire les fractures mondiales », cette 4e édition du Forum vise à encourager une reprise post-COVID-19 plus solide et plus inclusive.

Pour faire face aux défis contemporains et aux attaques contre le multilatéralisme, le Forum de Paris sur la Paix se veut (une force de mobilisation de tous les acteurs concernés).

450 participants dont une trentaine de chefs d’État et de gouvernement sont attendus à cette rencontre, qui va également examiner un rapport sur le Partenariat mondial pour l’intelligence artificielle (PMIA), initié lors du Sommet du G7 de Biarritz en 2019.

Au cours de son séjour parisien, Roch Kaboré prendra également part à un mini-sommet du G5 Sahel, et à un segment de haut niveau dans le cadre des 75 ans de l’UNESCO.

Direction de la communication de la présidence du Faso