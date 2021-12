Burkina :  Les journalistes spécialistes de l’information sécuritaire invités à une rencontre sur les process de communication en cas de crise

Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement (MCRP) convie les rédacteurs en chefs, les directeurs de rédactions et les journalistes spécialistes des informations sécuritaires à une rencontre d’échange le jeudi 02 décembre 2021 à 9 heures dans la salle de réunion de Bagre Pôle, sur les questions relatives aux process de communication établies par le MCRP en cas de crise et le protocole d’établissement des bilans des victimes des attaques terroristes et des crises.