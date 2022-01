Aboubacar Dango Ouattara (Etalon) :« Nous avons un bon état d’esprit »

Il est le dernier arrivé dans l’écurie des Etalons pour la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Sociétaire de la formation de niveau 1 français de Lorient, Aboubacar Dango Ouattara a séduit plus d’un lors de ses dernières prestations en club avant de rejoindre l’équipe nationale. Est-ce pour cela qu’il a été sélectionné ? Comment a-t-il trouvé les Etalons et la compétition ? Ce sont entre autres questions auxquelles le jeune attaquant de 19 ans a répondu.

Comment se porte Dango? Je me porte assez bien. La forme y est et je suis très content d’être avec l’équipe nationale pour la CAN. Comment expliques-tu ton regain de forme en club si l’on sait que remplaçant en début de saison, tu as conquis une place de titulaire avant de rejoindre l’équipe nationale pour la CAN? Il y a rien de secret.

En toute chose, il faut le travail, la persévérance, la discipline et la confiance en soi. Une fois que ces conditions sont réunies, tout devient naturel. Ceci pourrait expliquer cela. Ton absence à cause de la CAN ne peut-il pas te coûter ta place en club? (Rire). Non, mon club me fait confiance. Il sait que je travaille pour cela. Selon toi, est-ce à cause de tes dernières prestations convaincantes en club qui sont les raisons de ta sélection pour la CAN? Je suis mal placé pour répondre à cette question.

Je dirai simplement que c’est le choix du coach. Il m’a fait confiance comme les autres joueurs sélectionnés. Comment s’est passée ton intégration chez les Etalons ? Je n’ai pas connu un problème d’intégration. Elle a été vite et bien faite. L’équipe nationale est comme une famille. Je me suis vite considéré comme un membre. Comment as-tu trouvé le groupe Etalons ? J’ai trouvé un bon groupe avec un bon état d’esprit.

Tu arrives à la CAN et tu es contrôlé positif pour les deux premiers matchs. Comment as-tu vécu cette situation ? Ce fut difficile, mais, je me suis dit que cela fait aussi partie de l’apprentissage et que c’était à moi de faire de mon mieux pour rejoindre au plus vite le groupe. En entrant face à l’Ethiopie pour ta première apparition à cette CAN, qu’est-ce que tu t’es dit ? Je me suis dit que c’était ma chance de montrer ce que je vaux et aider l’équipe à obtenir la qualification.

Tu enchaines cette fois avec une place de titulaire face au Gabon. Comment as-tu trouvé ton match ce jour-là? C’était un match solide collectivement et individuellement. L’essentiel a été fait, même s’il y avait plein d’émotions avec le suspense jusqu’au bout. Je pense aussi avoir apporté ma touche. Es-tu d’avis avec ceux qui pensent que le problème des Etalons est son attaque qui n’arrive pas à concrétiser ses nombreuses actions qu’ils se créent ? Chaque équipe a ses défauts.

Il faut seulement continuer à travailler et rester solide sur tous les plans. Quelles sont les qualités de Dango? J’excelle dans la percussion. La combativité aussi. Dans quel domaine penses-tu que tu dois encore travailler pour te parfaire? Je dirai dans la finition. Je dois encore travailler pour être beaucoup plus efficace devant les buts. Qu’aimes-tu dans la vie à part le football ? A part le football, j’aime passer du temps avec ma famille. Qui est ton idole ? J’aime bien Cristiano Ronaldo.

Entretien réalisé à Yaoundé par Yves OUEDRAOGO