Au Mali, la junte au pouvoir demande à la France de retirer ses soldats « sans délai »

Après la décision de la France et de ses partenaires européens ainsi que le Canada de retirer progressivement leurs troupes du Mali, la junte au pouvoir à Bamako a qualifié cette décision de « violation flagrante » des accords entre les deux pays, et demande à la France de « retirer sans délai » ses soldats du Mali. Dans un communiqué lu le vendredi 18 février à la télévision nationale et repris par l’AFP, le porte-parole du gouvernement installé par les militaires, le colonel Abdoulaye Maïga, a également qualifié insuffisants les résultats des neuf ans d’engagement français au Mali. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré, jeudi, que la fermeture des bases françaises encore présentes au Mali prendrait « quatre à six mois ».

