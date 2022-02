Lions indomptables : 72h pour Eto’o pour maintenir ou chasser l’entraîneur

En Afrique, la politique et le football ne font pas toujours bon ménage notamment au Cameroun. La confirmation à son poste de l’entraineur des lions indomptables, Antonio Conceiçao, par le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, ne pas entérinée par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football(FECAFOOT). Dans un communiqué le comité exécutif de la FECAFOOT donne un délai de 72h, à compter du 16 février 2022, au président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o, pour décider de l’avenir de l’entraîneur de la sélection camerounaise. Si Monsieur Eto’o infirme le choix du ministre des Sports-souhait de nombreux supporters malgré la médaille de bronze- ce sera surement la crise. Au Cameroun et dans d’autres pays africains, c’est le pouvoir politique qui finance les fédérations et décide pour elles.

AK