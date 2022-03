La RDC : le pays va intégrer la Communauté d’Afrique de l’Est

La République démocratique du Congo (RDC) sera bientôt le 7e pays membre de la Communauté d’Afrique de l’Est après le Burundi, le Rwanda, le Kenya, l’Ouganda, le Sud-Soudan et la Tanzanie. Cette adhésion était un vœu du président congolais Félix Tshisékédi, qui voulait un rapprochement avec l’Est. Au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est, la RDC devrait bénéficier de la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans les ports de Mombassa au Kenya et de Dar es-Salaam en Tanzanie. Plusieurs pays de l’EAC figurent parmi les principaux partenaires commerciaux africains de la RDC qui pourrait également tirer profit du Pacte de sécurité collective de l’EAC, en application contre l’activisme des groupes armés locaux et étrangers. Frontalière avec cinq états membres de l’organisation, la RDC représente environ 6 % des exportations totales des pays de l’Est.

AK

(Source : africanews)