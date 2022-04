Arabie Saoudite : L’extension de la mosquée de Quba lancée par le prince héritier

Son Altesse Royale le Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince héritier, Vice-président du conseil des Ministres, et Président du Conseil des affaires économiques et de développement a annoncé le lancement de la plus grande extension de l’histoire de la mosquée de Quba, et le développement de la zone environnante, le vendredi 8 avril 2022. Sur la même lancée, il a ordonné de nommer le projet au nom du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz.

L’extension de la mosquée de Quba vient d’être lancée par le prince héritier, Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Le projet d’extension de la mosquée de Quba et de l’aménagement de ses environs vise à porter la superficie totale de la mosquée à 50 000 mètres carrés, soit 10 fois plus que sa superficie actuelle. Ces travaux vont permettre de porter sa capacité d’accueil à 66 000 fidèles.

Dénommé projet Roi Salman, il est le plus grand de l’histoire de la mosquée de Quba depuis sa création la première année de l’hégire. Son Altesse le Prince Héritier a salué le grand soin qu’accorde le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud à la Mosquée de Quba, première mosquée construite en Islam. Il a indiqué que ce projet vise à accueillir le plus grand nombre de fidèles en période de saisons et de pics.

Il vise également à souligner l’importance religieuse et documenter les caractéristiques historiques du quartier de Quba, en préservant son style urbain et architectural, et les monuments historiques situés à proximité de la mosquée.

Le projet comprend le développement et l’aménagement de 57 sites historiques dont de nombreux puits, fermes et vergers reliant trois chemins prophétiques.

Une synthèse de Karim BADOLO

Source : SPA