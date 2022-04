Etude sur l’audience des médias : Sidwaya, 3e sur le plan national

Le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP) en partenariat avec l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a rendu publics, le jeudi 14 avril 2022 à Ouagadougou, les résultats de l’étude sur l’audience des médias au Burkina Faso.

Le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP), en partenariat avec l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), a fait la restitution de l’étude sur l’audience des médias au Burkina Faso. Ainsi, il ressort que sur le plan national, le top 5 des médias nationaux les plus connus, en radio, on retrouve Savane FM Ouaga, RTB/Radio, Radio Oméga, Radio Savane FM Bobo et Radio Ouaga FM.

En télévision, la RTB/télé arrive en tête, suivie de BF1, Savane TV, Burkina Info et Oméga TV. A la presse écrite, c’est L’Observateur Paalga qui coiffe le podium, talonné par Le Pays, Sidwaya, le Quotidien et l’Express du Faso. Quant aux médias en ligne, la palme revient à lefaso.net, suivi de burkina24.com, Ouaga24.com, Faso Sport News et faso-actu.net. Cependant, le top 5 des médias les plus suivis dans la semaine par ordre d’importance, classe en radio : Savane FM Ouaga, RTB/Radio, Radio Oméga, Savane FM Nord et la Voix du paysan. En télévision, on a : la RTB/télé, BF1, Savane TV, Burkina Info et LCA TV. A la presse écrite, le trio ne change pas. Mais les 4e et 5e places sont occupées respectivement par l’Express du Faso et Aujourd’hui au Faso. La presse en ligne, il y a, lefaso.net, burkina24.com, Faso Sport News, faso-actu.net et Ouaga24.com. Selon le chef de projet de l’étude, Abdoul Aziz Ilboudo, l’étude a montré qu’en fonction de la province, des lieux de résidence et de la tranche d’âge, du sexe, de la catégorie socio-professionnelle… ce classement varie.

Un résultat qui fait l’unanimité

our le directeur général du FAPP, Ag Ibrahim Mohamed, il s’agit à travers cette rencontre de vulgariser le document dont la présentation a été faite le 15 janvier 2021, à travers une conférence de presse, en vue de permettre aux différents partenaires de mesurer le lectorat pour la presse écrite et la presse en ligne et l’audience au niveau de la presse audiovisuelle. « Le choix des personnes que vous êtes réside dans le fait qu’en charge de la communication dans vos structures respectives, vous avez recours à la communication média. Savoir donc comment se portent les médias en termes d’audience pourrait donc vous intéresser à plus d’un titre », les a-t-il indiqués. Puisque de par le passé, une telle étude avait soulevé la polémique notamment, dans la classification des audiences, cette fois-ci, Ag Ibrahim Mohamed a tenu à rassurer les uns et les autres quant à la qualité du document.

« Cette étude se différencie des autres non seulement par son ampleur parce qu’elle couvre l’ensemble du territoire national, mais aussi, par la méthode utilisée pour réaliser le sondage », a-t-il souligné. Pour les publicitaires, cette étude ne saurait faire l’objet d’une contestation, car la méthodologie qui leur a été proposée, les convainc que les résultats reflètent les opinions d’une dizaine de millions de Burkinabè. « Nous pensons qu’avec ce résultat, nous avons des instruments beaucoup plus efficaces pour pouvoir choisir les médias et les supports les plus appropriés pour nos annonceurs d’une part, et d’autre part, pour espérer avoir le meilleur impact que nous devons attendre des consommateurs en ce qui concerne la communication commerciale, mais également des citoyens, pour ce qui est de la communication institutionnelle », a précisé le directeur de l’agence de communication Synergie, Jean Pierre Somda. Selon le Conseil supérieur de la communication (CSC), le répertoire des médias au Burkina Faso fait ressortir 453 médias, toutes catégories confondues et l’étude a concerné la tranche de quinze ans et plus, soit plus de 25 000 personnes enquêtées.

