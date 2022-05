Destruction des bars et maquis à Béguédo: le procureur requis 36 mois contre 10 prévenus

Le procureur du Faso a requis des peines d’emprisonnement allant de 12 mois ferme et 500 000 FCFA d’amende contre cinq prévenus et 36 mois fermes avec 1 million de francs CFA contre 10 prévenus dans l’affaire de destruction des bars et maquis à Béguédo dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2022. Rappelons que 26 accusés comparaissent dans ce procès qui a repris les 4, 5 et 6 mai 2022 au tribunal de grande instance de Tenkodogo.

Apres les réquisitions du parquet, le dossier a été mis en délibéré pour le 20 mai prochain

A.K