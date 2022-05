Bogandé: deux salles incendiées au lycée de Manni et une antenne téléphonique endommagée

Des individus armés non identifiés (IANI) ont fait, selon l’AIB, une incursion aux environs de 22 heures 30 dans la ville de Manni (Gnagna, région de l’Est), dans la nuit du 9 au 10 mai 2022. Ils ont incendié deux salles au lycée départemental de Manni (Gnagna, région de l’Est), à savoir la salle des professeurs et le service du secrétariat. Des documents administratifs et didactiques et le mobilier de bureau sont partis en fumée.Une antenne téléphonique située vers le marché à bétail a été aussi endommagée. Depuis le début du mois de mai 2022, la province de la Gnagna vit un grand harcèlement de la part d’individus armés non identifiés. Ils dressent des postes de contrôle irréguliers, incendient des infrastructures Etatiques, sabotent des pylônes et antennes téléphoniques. Ils se sont signalés dans plusieurs quartiers de la ville de Bogandé le week-end dernier.

