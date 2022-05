Desserte de l’axe Dori-Ouaga: La compagnie de Transport 2NI suspend ses activités.

La compagnie de transport en commun 2NI a suspendu ses activités sur l’axe Dori-Ouaga depuis le 8 mai 2022 pour une réorganisation en vue d’assurer des prestations de qualité à sa clientèle.

La compagnie de transport en commun 2NI a suspendu ses activités sur l’axe Dori-Ouaga depuis le 8 mai dernier. C’est à travers un communiqué officiel de la compagnie, en date du 27 avril 2022 que cette suspension a été notifiée à la clientèle. Dans le communiqué dont nous avons pu avoir une copie, la compagnie justifie la suspension en ces termes « Dans le cadre de la réorganisation de ses activités et dans l’optique de donner des prestations de qualité à sa clientèle, 2NI transport suspend ses activités de transport de personnes sur l’axe Ouagadougou-Dori à compter du 8 mai 2022 et cela jusqu’à nouvelle ordre ». Rappelons que la compagnie 2NI a un car qui a sauté sur un engin explosif improvisé (EEI) courant avril 2022 causant la mort de trois passagers.

C’est dans cette atmosphère d’incertitude pour les voyageurs de Dori, que de folles rumeurs ont été distillées sur les réseaux sociaux évoquant la suspension des activités des compagnies TSR et STAF sur l’axe Dori-Ouaga pour compter du mardi 10 mai 2022.

Cette rumeur a été infirmée par les responsables locaux de ces deux compagnies à Dori. Mieux, des départs et des arrivées des cars de ces deux compagnies, ont été observés ce jour 10 mai à Dori.

Bien que cette rumeur se soit avérée fausse, il est à noter que les compagnies de transport qui exploitent l’axe Dori-Ouaga et leurs passagers sont sous la psychose des EEI et les contrôles inopinés des hommes armés non identifiés (HANI).

Ali Mamoudou MAIGA

AiB/SENO