On aura en 2024 une nouvelle version de la Ligue des Champions. Dans cette nouvelle formule voulue par l’UEFA, la plus grande compétition de clubs européens comportera désormais plus d’équipes. La Ligue des Champions se jouera, selon l’AFP, maintenant à 36 équipes contre 34 dans la formule actuelle. La compétition se disputera d’abord sous la forme d’un mini championnat.

