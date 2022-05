Augmentation du prix du carburant : les tarifs des transports inchangés pour le moment  à Solenzo

Le prix du carburant a connu une augmentation de 100 FCFA par litre à la pompe, depuis le jeudi 12 mai 2022 au Burkina Faso. Contrairement à certaines localités, cette augmentation n’a pas eu d’effet pour le moment sur les tarifs des tickets de transport à Solenzo.

A la pompe et pour 1 000 FCFA, le pompiste sert 1,39 litre de carburant qui équivalait à 860 F, soit une différence de 140 F, depuis le jeudi 12 mai 2022. A la différence de certaines autres localités du Burkina Faso, cette augmentation du prix du carburant n’apporte aucun changement pour le moment chez les transports en commun. A la grande gare de Solenzo, ce vendredi 13 mai, l’ambiance est morose. Quelques passagers sont assis à la gare d’une compagnie de transport (TTE), espérant rallier Ouagadougou, la capitale. C’est le même constat à la gare de deux autres compagnies (KZA et DCT) qui font la navette entre Solenzo et Bobo-Dioulasso.

Ainsi, au guichet de KZA, les tarifs restent inchangés. Avant comme maintenant, le ticket en aller simple est de 3000 F CFA (Bobo-Dioulasso). A la question de savoir si une probable augmentation est en vue, le chauffeur Zoumana Ouattara affirme que c’est le syndicat qui se prononcera.

Les travailleurs de la gare TTE expliquent que les passagers se faisant rares, surtout à cause de la situation sécuritaire, la compagnie a décidé de garder ses tarifs à 6 500 F en aller simple (Ouagadougou) et n’entend pas les augmenter.

Salifou OUEDRAOGO

AIB/Banwa