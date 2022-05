Exposition universelle 2030 : Le Burkina soutient la campagne de l’Arabie saoudite

L’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad Aldosari, a rendu une visite de courtoisie à la ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia R. Rouamba, le vendredi 13 mai, à Ouagadougou.

Les relations bilatérales entre l’Arabie saoudite et le Burkina sont excellentes. C’est ce qui est ressorti de l’audience entre l’ambassadeur saoudien, Fahad Aldosari, et la ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia R. Rouamba, le vendredi 13 mai, à Ouagadougou.

Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont abordé les questions inhérentes au renforcement de l’axe Ouagadougou-Ryad dans différents domaines.

Le diplomate saoudien a informé la cheffe de la diplomatie burkinabè du lancement de la campagne mondiale du royaume saoudien pour accueillir l’Exposition universelle 2030 à Ryad, la capitale d’Arabie saoudite.

Une candidature que la ministre des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia R. Rouamba a favorablement accueillie. De ce fait, elle a annoncé la décision du Burkina de soutenir la campagne du royaume pour l’Expo 2030.

La campagne de candidature de l’Arabie saoudite pour l’Expo 2030 a été officiellement lancée le lundi 28 mars dernier lors de la cérémonie de clôture du pavillon saoudien à l’Expo 2020 Dubaï.

Karim BADOLO