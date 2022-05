FIFA : Sepp Blatter accusé d’avoir reçu des cadeaux sexuels en Haïti

Après avoir révélé en 2020 des scandales sexuels sur mineurs dans le football en Haïti, le journaliste et lanceur d’alertes, Romain Molina, vient de révéler, ce jeudi 19 mai 2022, un scandale impliquant la fédération haïtienne, la FIFA et ses plus hauts dirigeants notamment Sepp Blatter, ancien président de l’organisation.

Dans ces révélations, relayées sur le site du magazine onzemondial, Romain Molina accuse directement l’ancien président de la FIFA d’avoir reçu des cadeaux sexuels en Haïti.

Selon lui, la Fédération haïtienne de football a bâti un système d’exploitation sexuel depuis 20 ans, où des arbitres, employées et joueuses de Haïti auraient été contraints d’accorder des faveurs sexuelles à des officiels de la FIFA et de la CONCACAF.

(Source : Onzemondial)