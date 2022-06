Djibo : Les FDS ont déjoué une tentative de pillage de boutique et neutralisé au moins 7 assaillants (communiqué)

Les Forces de défenses et Sécurité à Djibo (Province du Soum) ont déjoué une tentative de pillage de plusieurs boutiques, planifiée par des groupes d’individus armés. Ces individus ont tiré des obus simultanément sur la base du Peleton de sécurité et d’intervention de gendarmerie et du 14è régiment Interarmes. La réaction des unités a permis de neutraliser au moins 07 assaillants. Malheureusement, 01 militaire et 04 VDP sont tombes lors de l’opération. 08 autres militaires, blesses, ont été pris en charge et évacués. La situation est actuellement sous contrôle et les actions de sécurisation se poursuivent dans la zone.

