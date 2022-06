Promotion de l’humour : Bientôt  une  labélisation des spectacles

L’Association des artistes humoristes du Burkina (AAH-B) était face à la presse, le jeudi 02 juin 2022 à Ouagadougou, pour présenter la structure, son mode d’organisation et parler de la labellisation des spectacles d’humour au Burkina Faso.

Les humoristes burkinabè veulent s’unir pour mieux défendre leurs intérêts partout au Burkina Faso. De cette volonté est née l’Association des artistes humoristes du Burkina Faso (AAH-B), selon Simplice Zombré alias Simplice simplement simple, membre de la structure, au cours d’une conférence de presse, le jeudi 02 juin 2022 à Ouagadougou.

Il a aussi fait savoir que l’urgence est d’encadrer le milieu du rire afin de préserver les acquis déjà engrangés. Cela passe, d’après l’AAH-B, par l’encadrement des productions des œuvres humoristiques et la « labellisation » des spectacles d’humour. Cela consistera, a expliqué M.Zombré aux journalistes, d’apporter un suivi aux artistes humoristes dans la préparation de leurs spectacles (de l’écriture à la mise en scène) par des professionnels aguerris.

Chaque spectacle portera, a-t-il précisé, le label de l’association. Cette labellisation permettra également, de l’avis du secrétaire à l’organisation de l’AAH-B, Ousmane Bamogo du duo Gombo.com, d’analyser la qualité des spectacles humoristiques. Il s’agira de voir précisément, a-t-il souligné, si le contenu du « One man show » n’est pas contraire aux mœurs, us et coutumes du pays des hommes intègres.

Le président de l’AAH-B, Jean Aimé Bayili alias Babenda, a pour sa part indiqué que l’association vise à mettre en lumière les artistes-humoristes et préparer la relève. Peut adhérer à l’AAH-B, a-t-il conclu, tout humoriste ayant trois ans d’expériences.

Alassane KERE