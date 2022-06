Coopération : la Chine réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso

Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience ce lundi 27 juin le secrétaire général du comité de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine, Peng Wu, par ailleurs directeur général du département Afrique au ministère des Affaires étrangères chinois, en début d’après-midi.

Les échanges entre le chef de l’Etat et son hôte ont porté sur les relations bilatérales et la coopération entre les deux pays. Peng Wu a soutenu que la Chine apprécie la politique d’amitié du gouvernement burkinabè.

« Nous soutenons les efforts consacrés par votre pays pour sauvegarder la sécurité nationale, développer l’économie et améliorer la vie du peuple », a indiqué le Secrétaire général du comité de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine.

Il a ajouté que son pays est prêt à apporter plus de soutien dans la réalisation du développement économique et social ainsi que la recherche de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. En effet, la Chine salue « les efforts menés par le gouvernement de la Transition du Burkina Faso dans l’objectif de développement et dans la lutte contre le terrorisme ».

Concernant la situation sécuritaire de la région et la situation politique au Burkina Faso, l’hôte du jour a noté les positions et les efforts de l’Union africaine et de la CEDEAO.

« La Chine appelle les parties concernées à résoudre le différend par le dialogue pacifique, maintenir la stabilité du pays et la solidarité tout en considérant les intérêts fondamentaux du Burkina Faso et de son peuple », a souligné M. Peng Wu.

Selon lui, la Chine est convaincue que le gouvernement et le peuple burkinabè ont la capacité et la sagesse de trouver une solution et d’arriver à un consensus de réconciliation au plus vite.

Il a enfin réaffirmé la position de la Chine d’être toujours aux côtés du peuple et du gouvernement burkinabè.

