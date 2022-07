Retour annoncé de Blaise Compaoré : les avocats de la famille Sankara interpellent les autorités judiciaires à prendre leurs responsabilités pour que « force reste à la loi »

Dans un communiqué publié ce mercredi 6 juillet 2022 et signé de Me Bénéwendé Stanislas Sankara, avocat de la famille Sankara, les avocats des parties civiles dans l’affaire Ministère public contre Compaoré Blaise dit Jubal et autres « interpellent avec insistance les autorités judiciaires à prendre toutes leurs responsabilités notamment faire arrêter et déférer Monsieur Blaise Compaoré à la justice du Burkina Faso afin que force reste à la loi »,

L’annonce du retour de l’ancien président Blaise Compaoré a d’abord circulé sur les médias sociaux et organes de presse nationaux et internationaux hier mardi 6 juillet 2022 avant d’être confirmée ce mercredi par le Porte-parole du gouvernement puis un communiqué de la présidence du Faso.

« Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA rencontre, le vendredi 8 juillet 2022 à Ouagadougou, leurs Excellences les Anciens Chefs d’Etat du Burkina Faso. Sont invités à cette rencontre de haut niveau autour des questions liées à l’intérêt supérieur de la Nation, leurs Excellences Roch Marc Christian KABORÉ, Michel KAFANDO, Yacouba Isaac ZIDA, Blaise COMPAORÉ et Jean-Baptiste OUÉDRAOGO », lit-on notamment dans le communiqué de la Présidence qui précise que cette rencontre importante pour la vie de la Nation n’entrave pas les poursuites judiciaires engagées contre certains.

Blaise Compaoré a été condamné à perpétuité ainsi que son ancien chef d’Etat-major de la garde présidentielle, Gilbert Diendéré et son ex aide de camp Hyacinthe Kafando, par la justice militaire qui les a reconnus coupables de l’assassinat, le 15 octobre 1987 de son prédécesseur le capitaine Thomas Sankara, leader de la révolution du 4 août 1983.

