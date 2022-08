Bobo-Dioulasso : un individu suspect aux arrêts

Un individu suspecté de terrorisme a été arrêté en début d’après-midi de ce lundi 8 août 2022, au quartier Bolomakoté de Bobo-Dioulasso, par les Forces de défense et de sécurité (FDS). L’information leur a été donnée par les populations du quartier qui l’ont trouvé suspect. « Il est venu acheter des crédits de communication et prenait des renseignements », a confié une source. Arrivées sur les lieux, les FDS ont trouvé sept téléphones portables en sa possession, en plus de plusieurs « documents suspects ».

Sidwaya.info